Ka eestlaste hulgas populaarne Depo ehituspood avab järgmisel aastal Tallinnas poe

„Kauplus-ladu Depo ehitatakse Tallinnasse Avala ärikvartalisse, mille eesmärk on pakkuda nii kaubandus- kui ka kontoripinda ettevõtetele," selgitas Kaamos Kinnisvara tegevjuht Priit Uustulnd.

Depo on Läti juhtiv ehitusmaterjalide kauplus-ladu, mille põhifookuseks on isetegemise lahendused. „Oleme ainus jaemüüja, kes on Baltikumis spetsialiseerunud do-it-yourself-lahendustele (DIY), pakkudes laia valikut tooteid kodu, aia, remondi ja ehituse jaoks. Meie kauplusest leiab igapäevaselt madala hinnaga vähemalt 100 000 erinevat toodet. Lisaks kauplusele on Depol ka suur ladu, mis tähendab, et kõik kaubad on ostmise hetkel koheselt saadaval," selgitas Depo DIY turundusdirektor Evita Jurjane-Nelsone.

25 000 m2 suuruse Depo arenduse ja ehituse investeering uue kaupluse avamisse oli umbes 45 miljonit eurot.

Avala ärikvartal kerkib hiljuti suletud Tallinna vangla ja Espaki ehituspoe vahelisele tühermaale. Kvartalisse rajatakse ka Tallinna suurim - 15 000 m2 suurune päikesepark, mis aitab katta 1/3 ärikvartali energiavajadusest. Kvartali ehitusse investeeritakse 76 miljonit eurot.

Ärileht kirjutas juba kevadel, kuidas Depo ehituspood on siin kanna maha pannud. Toona ei kinnitanud ka eestlaste seas populaarse poe tulekut küll veel keegi, kuid äriregistris oli ettevõte juba registreeritud.

Ärilehega toona suhelnud allikate hinnangul ei anna aga seni Lätis odavate hindade poolest tuntust kogunud ehitusmaterjalide kauplusele Eestisse laienedes mingit eelist, sest nii Eesti kui ka Läti kaupmehed saavad oma poodidesse kaupu soetada ligilähedaste sisseostu hindadega, kuid Eestis kehtivad palju kõrgemad töötasud kergitavad ka kaupluste letihindasid.