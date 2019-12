Ka Karoli Hindriks ähvardab oma firma Eestist ära viia

Hindriks soovib eelnõusse sarnast leevendust nagu teisedki idufirmade esindajad – ehk ta ei taha, et eelnõu sisaldaks nõuet, et ettevõtte osakapital peab olema suurem kui 25 000 eurot.

"Näiteks Jobbaticaliga oleme kaasanud üle kümne miljoni dollari rahvusvaheliselt väga usaldusväärsetelt investoritelt USAst, Jaapanist, Austraaliast ja nii edasi, aga meie osakapital on täna alla 25 000 euro ning seda kasutada ei saaks," ütles Hindriks.

Jobbaticali osakapitali suuruseks on 9788 eurot ning just seetõttu leiab Hindriks, et eelnõus tuleks kapitalinõue kõvasti allapoole tuua.

Lisaks on praegu muutmisel oleva äriseadustiku puhul idufirmad teinud ettepaneku, et väliskapitali kaasamisel ja omanike ringi suurendamisel ei peaks nad enam käima notaris tehingut tõendamas või vormistamas. Siingi on mõned IT-firmad lubanud Eestist ära minna, kui see nõue jätkuvalt kehtima jääb.

Seni on selle muudatuse vastu olnud notarid, väites, et sellega suureneb Eestis õiguskindlusetus, suurenevad ettevõtete õigusabikulud ja kergem on hakata ettevõtteid kaaperdama. Ka ei toeta plaanitavat seadusemuudatust erakond Isamaa, kellele kuulub ka justiitsministri portfell.