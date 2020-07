Ka legendaarsed investorid teevad vigu: Warren Buffetti firmat veeti ühe Saksa ettevõtte ostul korralikult ninapidi

Mõned nädalad pärast seda, kui legendaarse USA investori Warren Buffetti investeerimisimpeeriumisse oli lisandunud ettevõte, mis näis Saksa tööstusettevõtete musternäide, sai üks Berkshire Hathaway juhtidest murettekitava kirja, kirjutab New York Times.

„Ma pean üles tunnistama midagi, mille tunnistajaks olen viimastel kuudel olnud,” kirjutas anonüümne kirjasaatja mõnevõrra veidras inglise keeles. „Seal võltsiti dokumente,” lisas ta. Vilepuhujalt saadud vihjet uurima asudes selgus, et Saksa ettevõte, mis paistis edukalt varustavat torudega nii nafta- kui gaasisektorit, oli müügihetkel tegelikult pankrotis.

Selle fakti varjamiseks oli ettevõte võtnud ette keeruka petuskeemi, kus oli oma osa nii võltsitud müügiarvetel, fantoomklientidel kui ka arvutisüsteemide manipulatsioonil. Selle tulemusel maksis Berkshire Hathaway tütarfirma Precision Castparts 800 miljonit eurot ettevõtte eest, mis oli tegelikult väärt vaid viiendiku sellest hinnast.

Kuigi Saksa prokurörid on algatanud antud asjas kaheksa inimese suhtes ka kriminaaluurimise, ei ole mitte kellelegi veel süüdistust esitatud. Kahtlustuse on saanud kaheksa endist Wilhelm Schulzi töötajat, nende hulgas on nii tippjuhte, raamatupidajaid kui ka IT-spetsialiste.

Vahekohtu hinnangul petuskeem üsna ilmne

Juhtumile on oma hinnangu andnud USA-s ka New Yorgi vahekohus, kelle poole Precision Castparts pöördus. Kohus leidis, et Wilhelm Schulzi juhid ja töötajad panid kokku skeemi, mille eesmärgiks oli peita ettevõte rasket majanduslikku olukorda ja tagada ettevõtte ost Precision Castpartsi poolt.

Kohus leidis, et see juhtum ei ole kindlasti lõpetatud, kuna tõendid väga tugevalt viitavad pettusele ning väga raske on nende põhjal mingit muud järeldust teha. Advokaadid, kes esindavad kolme Schulzi perekonnaliikmetele kuuluvat valdusettevõtet, mille omandis Wilhelm Schulz enne müüki oli, on seni pettust eitanud. Ka on nad vahekohtu otsuse New Yorgi ringkonnakohtus vaidlustanud.

Precision Castparts hakkas mõtlema Wilhelm Schulzi omandamise peale 2016. aastal pärast seda, kui üks vahendaja selle pakkumisega ettevõtte poole pöördus. Berkshire Hathaway oli Precision Castpartsi alles mõne kuu eest 37 miljardi dollari eest omandanud. Tegu oli Buffetti suurima ettevõtte omandamisega.