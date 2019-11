Ka SEB segati rahapesuskandaali

Panga teatel, on saate käsutuses materjalid, mis puudutavad SEB-d. Panga sõnul kavatsevad nad hinnata saates esitatavat infot ja võrrelda seda oma analüüsidega.

Pank sai SVT-lt küsimused, kuid ei tea saate täpsemat sisu. „Kui selgub uut infot, millest me polnud teadlikud, siis tegeleme sellega koheselt," seisis panga pressiteates, milles lisati, et SEB võtab rahapesuga seotud kahtlusi tõsiselt.

Pank märkis, et analüüsib pidevalt ka ise oma tegevust ja hindab riske nii Balti riikides kui teistel turgudel.

SEB turunduse ja kommunikatsiooni divisjoni juht Silver Vohu sõnas, et panga Eesti harul pole midagi Rootsis välja saadetud pressiteatele lisada. „Teade on tehtud selle eesmärgiga, et olla läbipaistev," lausus ta ja lisas, et SVT-lt tuli SEB-le intervjuu soov, kuid mitte midagi täpsemalt. „Meil ei ole uut informatsiooni, mida uurida. Nagu teates oli, siis alati kui saame uut informatsiooni, reageerime sellele, ja saame vaadata nende tehingute sisse."