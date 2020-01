Ka Tallinna-lähedastes asulates lüüakse rekordeid: ühes kohas kallines korterite keskmine hind aastaga pea veerandi võrra

Kose piirkonna kinnisvarakonsultandi Margus Suumanni sõnul tehti vallas mullu korteritega 15 protsenti rohkem tehinguid kui aasta varem. “Tallinna kallid hinnad meelitavad Kosele eriti noori peresid, kel on vaja suuremat elupinda. Statistiliselt mõjutas hindasid üles ka uute paarismajade valmimine Kose alevikus, mida registrites kajastatakse korteriomandina,” rääkis Suumann.

Kõige rohkem tehti Kose vallas tehinguid Kose alevikus ja Kose-Uuemõisas. Veidi vähem Ardus, Habajal ja Oru külas. “Kose-Uuemõisa on omaette fenomen,” sõnas Suumann, selgitades, et seal tõusis eelmisel aastal korteri keskmine ruutmeetri hind 833 euroni, mis on kümme protsenti kõrgem kui valla keskuses, Kose alevikus.

“Ühest selget põhjust selleks pole, aga tegemist on väikese koha ja kogukonnaga ning kindel grupp inimesi otsib kodu just sinna,” rääkis kinnisvarakonsultant. Suumann märkis, et Kosel on elu üldiselt tõusuteel. Koolidesse lapsi jagub ning lasteaiad kasvavad.

“Ka ettevõtlusel paistab hästi minevat – mullu müüdi kümme tootmismaa kinnistut ning ka üks ärimaa,” lisas Suumann. Tema sõnul maksti kalleima tootmismaa eest maksti lausa veerand miljonit. 2019. aastal tehti Kose vallas hoonestatud elamumaadega 39 tehingut. Kalleim elumaja müüdi 189 000 ning soodsaim 2000 euro eest.