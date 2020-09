Ka Tallinna Lennujaama ootab lähikuudel ees täiendav koondamine

„Kuna lendude ja reisijate arv on vähenenud ja lähikuudel on oodata pigem reisijatearvu vähenemist, kui kasvu, siis tuleb meil teha muudatusi ja kohaneda olukorraga,” ütles AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike. Seetõttu on lennujaama erinevate osakondade juhid üle vaadanud võimalikud töökorralduse muudatused.

„Selle tulemusena koondame lähikuudel kogu kontsernis veel täiendavalt ligi 20 ametikoha,” lausus Tuvike. Lisaks jätab ettevõte täitmata omal soovil lahkuvate või lapsehoolduspuhkusele jäävate töötajate ametikohad. Peale järgmise kahe kuu jooksul toimuvaid väljumisi jääb kogu Tallinna Lennujaama kontserni ligikaudu 550 töötajat.

„Hetkel me enama kui 20 ametikoha koondamiseks vajadust ei näe. Peamiselt on tegemist lendude ja reisijate vähenemisest tingitud töökorralduse muudatustega ehk töötajatega, kes on otseselt seotud reisijate või õhusõidukite teenindamisega, aga lisaks ka üksikud tugiteenuste ametikohad kontori poolelt,” selgitas Tuvike.

Tallinna Lennujaama jaoks on selle sammu näol tegu teise koroonaviirusest põhjustatud koondamislainega. Esimene sai alguses kevadel, kui ettevõte andis teada 111 inimese koondamisest. Nende koondamisaeg jäi perioodi juuli-september. Tegu oli 17%-ga kogu töötajaskonnast.

Lisaks vähendas kontsern märtsis töötajate koormust ja töötasu kolmeks kuuks 30% võrra, samuti kasutati töötukassa palgahüvitist kolme kuu jooksul 368 inimese palgakulude katmiseks kogusummas üle 1,2 miljoni euro.

Riivo Tuvikese sõnul on lennujaama juhtkond on vaadanud üle ka kõik tegevuskulud ning neidki märgatavalt vähendanud. „Kuna aga tööjõukulu moodustab lennujaama kuludest pea 40%, siis kahjuks tuleb meil ka tööjõukuludele otsa vaadata ning tugevalt langenud tulude olukorras leida võimalusi ka kulude kokkuhoidmiseks,” nentis Tallinna Lennujaama juht.

