Kaalukaotuse äri ei ole enam kullaauk? Kaalujälgijate aktsia kukkus pettumust toonud tulemuste tõttu 30%

Grossmann tõdes börsiteates, et kuigi aasta algus on olnud pettumust valmistav, siis on ta veendunud, et nende valitud strateegia ning keskendumine heaolulahendustele on õige valik ning suudab tagada pikaajalises perspektiivis jätkusuutliku kasvu. Ettevõtte teatel on nende eestkõnelejal ja investoril, telelegend Oprah Winfreyl keskne roll nende kevadisel tele- ning digitaalses turunduskampaanias.

Oprah Winfreyle kuulub umbes 8% ettevõttest.