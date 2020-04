Kaardimaksete statistika: kuidas on eriolukorra ajal muutunud inimeste tarbimine?

Swedbank Grupi kaarditoodete juht Annely Herman tõi välja, et võrreldes 2019. aasta märtsiga vähenesid möödunud kuul kaardimaksete käibed kaheksa protsenti. Kui võrrelda aga käesoleva aasta märtsi algust ja lõppu, siis oli vähenemine üheksa protsenti. Langus on olnud järsem just viimastel nädalatel.

„Suurim langus märtsis eelmise aasta võrdluses on turismindusega tegelevates valdkondades - lennufirmad (-55 protsenti) ja hotellid (-54), samuti reisimine ja transport (-46), haridus ja hobid (-43) ning rõivad (-42). Tõusnud on toidukaupade mahud (14 protsenti), aga ka non-bank finantsteenused - rahaülekanded, aktsia- jt finantstehingud, samuti religiooni- ja heategevussektorid," rääkis Herman.

LHV Panga juhatuse liige Andres Kitter ütles, et LHV klientide ostude päevane käive vähenes pärast eriolukorra väljakuulutamist umbes veerandi võrra. „Mõistagi on teistest enam käive vähenenud hotellidel ja toitlustusasutustel. Vähesem liikumine ja mõnevõrra madalam kütuse hind on langetanud kulutusi tanklates ja teenindusjaamades 29 protsendi võrra," märkis ta. Kuu teises pooles suurenes aga ehituspoodide käive, mis oli kuus protsenti suurem kui enne eriolukorra väljakuulutamist.

Swedbanki ja LHV klientide osas tuleb erinevusena välja see, et kui esimese kaardimaksete statistika kohaselt kasvas toidukaupade maht 14 protsenti, siis teise puhul vähenes see neli protsenti.

SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas ütles, et ka SEBs on kaardimaksete mahu langust näha, kuid ei avaldanud täpsemaid numbreid. Ta tõi aga välja, et kliendid on ära jätnud väiksemate ostude tegemise ning poes käies ostetakse mõnevõrra suurem ostukorv ehk kaardimakse keskmine summa on kasvanud 12 protsenti. Samuti märkis Allas, et kliendid võtavad oluliselt väiksemas mahus sularaha pangaautomaatidest välja.