Kaarditehingute statistika: Eesti inimesed on hakanud taas reisima ja väljas sööma

„Näeme oma maksete statistikast, et tavapärane eluviis on taastumas, kuid mõni sektor on olnud kiirema taastumisega kui teine," selgitas Luminori kliendipakkumiste juht Ele Reiljan. Luminori kaardimaksete statistika järgi langesid klientide reisikulutused aprilliks aasta algusega võrreldes 91 protsenti, kuid juuni lõpuks oli see taastunud pea poole võrra ehk 44 protsenti. „Täieliku taastumiseni on veel pool teed minna, kuid trend on positiivne ja taastumine olnud üllatavalt kiire," lisas Reiljan.

Inimeste hoogsamast reisimisest annab aimu ka lähiriikides tehtavate kaarditehingute kasv. „Kui võrrelda aprilli ja juunit, siis Lätis tehti esimesel suvekuul ligi kuus korda rohkem kaarditehinguid kui aprillis. Leedus kasvas samal perioodil kaarditehingute arv isegi üle kuue korra," ütles Reiljan ja lisas, et Soomes oli kaarditehingute kasv samas tagasihoidlikum ning oli samade kuude võrdluses vaid 10,6 protsenti.

Teisalt restoranides söömine ja üleüldine väljas käimine on Ele Reiljani sõnul aasta algusega võrreldes kasvanud isegi positiivsele poolele. „Kasvule on kindlasti kaasa aidanud praegune suvine aeg ning on positiivne, et inimesed pole koju istuma jäänud ja toetavad omalt poolt ühte enim kriisist pihta saanud valdkonda," rääkis ta. Aasta algusega võrreldes langesid väljas tehtud kulutused aprilliks 67 protsenti, kuid juuni lõpu seisuga oli see taastunud ning ületas aasta alguse taset lausa 7,5 protsendiga.