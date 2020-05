KAART | Ametlik. Selver ostis Comarketi ja Delice'i kaupluseketi ning Solarise toidupoe

„Selveri ja Comarketi ühendamine on oluline samm eestimaise kaubanduse tulevikule. Mõlema keti väärtuslike kogemuste ja õnnestumiste sünergiaga tugevdame kodumaisel kapitalil põhinevat kaubandust veelgi läbi klientidele pühendunud teeninduse ja Eesti kohalike tootjate kauba väärtustamise," ütleb Selver AS-i juhatuse liige Kristi Lomp.

Selveri ketti lisandus tehinguga 16 Comarketi kauplust Harju-, Pärnu- ja Tartumaal, Delice'i toidupoed Viimsis ja Pärnus ning Solarise keskuse toidupood. Nii kuulub Selverile kokku 72 kauplust senise 53 asemel.

Tehingut finantseeris Tallinna Kaubamaja Grupi pikaajaline koostööpartner SEB Pank.

Selveri juhatuse liige Kristi Lomp lisas, et tehingu järel keskendutakse mõlema keti tugevuste analüüsimisele ega kiirustata muudatustega. „Oskame Selveris kõrgelt hinnata ja lugu pidada klientide usaldusest, mille ABC Supermarkets on aastatepikkuse tööga saavutanud," ütleb Kristi Lomp.

ABC Supermarketsi juhina jätkab Andrus Põld ning ABC Supermarketsi kauplused jätkavad esialgu tööd oma nime ja kaubamärgi all Selveri tütarettevõttena.

ABC Supermarkets AS-i senine ainuaktsionär ABC Grupi AS on üks suuremaid Eesti kapitalil põhinevaid ettevõtete gruppe, mis keskendub edaspidi autode müügile ja hooldusele ning toidu- ja tarbekaupade hulgimüügile.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i tütarettevõte Selver AS on Eestis tegutsev super- ja hüpermarketite kett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Selveri kaupluseketile pandi alus 1995. aastal, sellesse kuulub 53 kauplust, millel on 101 000 ruutmeetrine müügipind ja Eesti suurima teeninduspiirkonnaga e-pood. Selver annab tööd ca 3000 inimesele. 2019. aasta müügitulu oli 469,4 miljonit eurot.

