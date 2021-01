KAART | Kurikuulus linnavalitsuse korraldus. Milliseid hüvesid ja leevendusi Porto Franco arendajad said?

Sel nädalal valitsuse kukutanud sündmuste jada üheks võtmekohaks on leping, millega Porto Franco arendaja sai endale olulise servituudi ligipääsuteele. Sel ilutseb kuupäev - 20. aprill 2020. Päevakorras oli tol päeval 19 punkti ning kolmandana võeti arutluse alla teema:

"Kai tänav T1, Poordi tänav T1 ja Poordi tänav T2 kinnisasjadele servituudi seadmine ning AS-ga Ühendatud Kapital sõlmitud lepingu ja DeltaMax Group OÜ, Porto Franco OÜ, Natalie Tederi ja Hillar Tederiga sõlmitud lepingu muutmine" Ettekandjaks oli abilinnapea Eha Võrk.

Pikas dokumendis, mis antud päevakorra punkti puudutab, on peidus mitu huvitavat kohta. Neist üks puudutas seda, et Porto Francole anti linnakvartali hoone maa-alustele korrustele ligipääs osaliselt Kai tänava ja Poordi tänava kinnisasjadelt. Servituudi seadmine läks Porto Francole maksma 301 000 eurot.

Kaardil on näha krunti, millele oli servituuti vaja.

Serivtuut tõi kaasa võimaluse ehitada maa-alune tunnel, et autod saaksid parklasse sisse sõita. Oluline on aga ka see, et lepinguga tõsteti lubatud parkimiskohtade arv 138-lt 242-le.

Porto Franco sai veel ühe positiivse otsuse. Hoonestamise tähtaeg pikendati 1. novembrini 2021. See viimane punkt tähendab, et arendaja ei pidanud linnale maksma leppetrahvi, mida pikendamata jätmine tähendanuks.

Kusjuures 301 000-eurosest maksest 50 000 tuli maksta enne servituudi seadmist ja asjaõiguslepingu sõlmimist. 50 000 tuleb maksta 2021. aasta maiks ning 201 000 hiljemalt 1. maiks 2022.

Linnapea Mihhail Kõlvart on meedias välja öelnud, et ei tema, Eha Võrk ega ka dokumendi koostaja Einike Uri ole milleski süüdi. Ka kaitsepolitsei ei kahtlusta ühtegi neist. Samas algatas Kõlvart erikontrolli, mille tulemused peaks selguma järgmisel nädalal.

Vaata ja loe sündmuste keskmes olevat korraldust siit.