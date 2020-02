KAART | Oodata tulist hinnasõda! Lidl teeb Eestis poed konkurentide külje alla

Loogika on lihtne. Poodi tasub teha sinna, kus inimesed on harjunud käima. Käid sa siis ühes või teises poes, on juba teisejärguline. Küll Lidl oma teistsuguse tootevaliku ja odavama tööstuskaubaga kliendid endale rabab.

Ilmselt tarnijad enam seda viga ei tee, mida tehti siis, kui Maxima laienes Eestisse. Kui Leedu kett tuli 2004. aastal Eestisse, hakkas ta tarnijatega hindu läbirääkima. Sellest ajast on päris päris naljakas lugu. Maxima esines gigandina ja nõudis odavaid hindu. Tootja aga vastas, et külapood ostab minult kah rohkem kui Maxima, kellel pole Eestis ühtegi poodi.

Mida vaikiv Lidl siis Eestis tahab? Tõenäoliselt avatakse üheaegselt mitu poodi. muidu pole mõtet logistikale raha kulutada. Lidl haarab tüüpiliselt 5-10 protsendise turuosa, turuliidriks kasv pole eesmärk. Lidli vaade on väga pikaajaline.

Paraku see viis kuni kümme protsenti võib tähendada, et mõni kaupmees ei pea konkurentsis vastu ja võib pillid kotti panna. Ohus võivad olla eelkõige poeketid, kus on suur tööstuskauba osa. Prisma on püüdnud poodide vähesust kompenseerida nende ööpäevaringse lahti hoidmisega. Selveris on kah päris palju tööstuskaupa. Lidl ostab tööstuskauba hiigelhangete ja vastavate hindadega. Selliste hindadega ei suuda Baltikumis ega Skandinaavias keegi vastu astuda.

Lidli äriloogika kõlab kui palsam tarbijatele – kvaliteet madalaima võimaliku hinna eest. Lidl on mahuäri, mitte nagu olemasolevad poeketid, kus ostjad kahtlustavad, et eesmärk on müüa võimalikult kallilt.

Ühes, mida konkurendid eeldavad, on see, et Lidl lööb Eesti jaekaubandusturu segamini. Kuidas, seda ei teata ja sestap ei osata ka valmistuda.