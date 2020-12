Kadestamisväärne tulemus. Eesti pank näitas kolmandas kvartalis võimsat kasumit

„Kolmanda kvartali head tulemused näitavad, et tegime kriisi alguses õigeid valikuid, sest müügimaht kasvas ja ületas teise kvartali tulemust 38% võrra ning 2019. aasta kolmanda kvartali oma 20%," lausus Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts.

„Kohe eriolukorra alguses otsustasime, et keskendume esmalt klientide toetamisele läbi finantseerimisvõimaluste pakkumise, sest kriitilisel ajal ei tohi laenukraane täielikult kinni keerata. Makseraskustes laenuklientidele lähenesime personaalsete lahendustega. Seejärel võtsime sihiks kasvuambitsiooni taastamise ja uute toodete turule toomise," sõnas Länts.

Teises kvartalis alustas Bigbank äriklientidele liisingu pakkumist Eestis ja Leedus ning kolmandas kvartalis siseneti Eestis kodulaenuturule. Lisaks tavapärasele annuiteetgraafikuga kodulaenule tutvustas Bigbank Eestile uudset erigraafikuga kodulaenu, millega saab laenu põhiosa makset kuni 20 aastat edasi lükata, nii jääb esimestel aastatel tasuda ainult laenu intress.

„Klientide huvi kodulaenu vastu on olnud suur ja tagasiside ääretult hea. Samuti on kliendid näidanud üles suurt huvi säästuhoiuse vastu, mida pakutakse alates selle aasta teisest kvartalist piiriülestel turgudel ja mille osakaal kogu hoiuste mahus on kiiresti kasvanud, ulatudes kolmanda kvartali lõpuks 7%-ni," märkis Länts.

Panga kapitaliseerituse näitajad on head. Omakapitali maht kasvas käesoleval aastal 7%, ulatudes 150,5 miljoni euroni. Bigbanki varade maht ulatus kolmanda kvartali lõpu seisuga 720,9 miljoni euroni, suurenedes kolmanda kvartaliga 47,4 miljoni euro võrra ehk 7%.

Kolmanda kvartali lõpuks oli kontsernil kokku 113 000 laenulepingut, sealhulgas Leedus 35 000 lepingut, Lätis 33 000 lepingut, Eestis 25 000 lepingut, Soomes 11 000 lepingut ja Rootsis 9 000 lepingut. Bigbankis on 378 töötajat, sh 228 Eestis, 63 Lätis, 66 Leedus, 15 Soomes ja 6 Rootsis.

Peale kolmanda kvartali lõppu sai Bigbank nii Eesti finantsinspektsioonilt kui ka Bulgaaria keskpangalt filiaali asutamise ja tegevuse alustamise load. Filiaal registreeriti Bulgaaria äriregistris 19. novembril 2020 ning aktiivse äritegevusega planeeritakse alustada uue aasta alguses.