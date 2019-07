Kadri Simson reisiskandaalist: ma pole mingisugust hüve vastu võtnud. Mul puudub seos HKScani kaasusega

Ärileht kirjutas eile, et Simson käis koos oma elukaaslase Teet Soormiga puhkusereisidel, mis olid vormistatud kui töölähetused. Juba on jõudnud seda kritiseerida näiteks ka Kaja Kallas, kes toonitas, et sellised reisid tekitavad kindlasti küsimusi ka Euroopas.

Simson sõnab Ärilehele, et seda, kuidas HKScan ning tema töötajad reise arveldanud on, ta kommenteerida ei oska. "Küll aga seda, et kaasas olnud pereliikmete eest maksid töötajad reisi korraldajale ise ja eraldi. Seda, et reiside eest on eraldi tasutud, kommenteerisin juba varasemalt Delfi Ärilehele. Nüüd on aga loodud kuvand, justkui ma ei oleks soostunud ajakirjanikule vastama. See ei vasta tõele."

Simson rõhutab, et ta pole vastu võtnud mingisugust hüve reisi näol ega antud teemal kuidagi põhjendamatult varjul püsinud. "Ka prokuratuur on öelnud, et minul puudub seos HKScani kaasusega või reisidega seotud kuludokumentidega," lausub ta. "Olles ise koostöös Kaja Kallasega koostanud riigikogu liikmete eetikakoodeksi, siis saan kinnitada, et olen alati talitanud ka selle standardeid järgides."

Ärilehele teadaolevalt osales Simson vähemalt ühel, 2016. aasta juulis toimunud Rumeenia-reisil, mis vormistati HKScani raamatupidamise jaoks kui komandeering Belgiasse põllumajandusmessile.

Prokuratuur uuris reise seoses HKScani eksjuhtide kriminaalasjaga ja kuigi kriminaalasi lõpetati kuriteokoosseisu puudumise tõttu, leidis Soormi süü nende reiside osas tõestust.