Kadri Simsonil on mälulüngad: ta ei mäleta, millal sai täpselt teadlikuks sellest, et ta elukaaslane reisiarveid võltsis

"Ma arvan, et hästi tähtis on see, et selle uurimise põhjal leiti, et omastamist pole toimunud," märkis neljaks kuuks ajutiselt Euroopa Komisjoni portfellita voliniku kohale suunduv Kadri Simson (Keskerakond) esimese asjana Delfi ajakirjaniku küsimuse peale, millal sai ta teadlikuks, et HKScani reisiarvetega, kus ka tema oli osalenud, oli probleem.

"Tõepoolest, tegemist oli boonusskeemiga ja arvete vale esitmisega. See on kahetsusväärne. Seetõttu tuli see prokuratuuris lõpetada oportuniteediga. Ma sain seda teada sellel hetkel, kui prokuratuuris käisid uurimistoimingud. Ma ei oska teile täpset kuupäeva öelda," lisas Simson.

Laskmata ajakirjanikul oma küsimust täpsustada, tõttas Eesti ajutine Euroopa Komisjoni volinik täpsustama, et väga oluline on see, et juba algusest peale, kui uurimine oli algfaasis, kinnitas prokuratuur, et temal puutumus selle asjaga puudub.

"Ma ei ole olnud nende kümnete inimeste hulgas, kes HKScani esindajatena on käinud uurimisel vestlusel, sest ka lõpus öeldi, et mul teadlik puutumus selle küsimusega... mul seda ei ole. Ma arvan, et see on väga tähtis," rääkis Simson.

Ka rõhutas keskerakondlane, et tal on väga hea meel, et leidis kinnitust, et nendel kahtlustusel ei olnud tõepõhja all (ta viitab kogu kriminaalasja lõpetamisele kuriteo koosseisu puudumise tõttu – S. L.).

"Loomulikult arvete vale esitamine on kahetsusväärne. Seda ei oleks tohtinud teha, aga kõigi nende algselt välja käidud kahtlustuste puhul oli see väga väike osa (viitab nn reisiepisoodis tõestust leidnud arvete võltsimisele – S.L.). Selle lõpu üle on hea meel. Aitäh ja head päeva," sõnas Simson lõpetades telefonikõne, laskmata Delfi ajakirjanikul täiendavaid küsimusi küsida.