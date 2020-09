Kadrioru kaks palet. Ajaloolised puumajad ja uusehitised läbisegi

Kadriorg on Tallinna üks armastatumaid paiku. Seal on rohelust, ajaloolisi hooneid ja sekka ka uuemaid ehitisi. Kadrioru elanikud suhtuvad piirkonda kirglikult. Viimati tuli see välja, kui elanikke ühendav Kadrioru selts sai teada, et aadressile Köleri 15 kerkib puumaja asemele uusehitis, mis linnaossa kohe kuidagi ei sobivat. Samal ajal peavad teised majaomanikud muinsuskaitsjate ees veri ninast väljas iga viimset pisiasja kooskõlastama, et hoone senisel kujul taastada. Selgub, et Kadriorg ongi väga eriline paik, kus kõrvuti seisvad majad ei pruugi linna silmis sugugi võrdsed olla.

Kadrioru südames, pargi ja Luigetiigi vahetus läheduses on juba aastaid vaadanud vastu veider vaatepilt.