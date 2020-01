Kae perra! Eesti maanteedel liikleb vähemalt 1,4 miljonit eurot maksev limusiin

Täpsemalt on tegemist mudeliga Mercedes-Benz Brabus Automotive Maybach S650 Pullman Guard, mis on ümbritsetud ballistilise kaitsega ning täidetud tipptasemel tehnoloogiaga. Kõnealune auto on tõenäoliselt üks kalleim limusiin, mida Mercedes-Benz toodab.

Kaitse äärmuslike ohtude eest

Soomussõiduki kerega auto on kuulikindel. Kui sõiduki kõrval või all peaks toimuma plahvatus, on tootja sõnul seesviibivad inimesed kaitstud.

Võimalike kildude ja lõhkeseadeldiste mõju eest kaitstud aknad on lamineeritud, ent see ei takista sõidukist avanevat vaadet - tootja märgib, et visuaal pole kõrgetest kaitsemeetmetest hoolimata häiritud.

Sõiduki teevad veelgi erilisemaks spetsiaalsed rehvid, millega on võimalik edasi sõita ka siis, kui autorattad on saanud kuulitabamuse.

Tootja väidab lehel, et Mercedes-Benzi "Pullmani" seeria autod on olnud kuninglike perede ja riigipeade valik reisimiseks juba aastakümneid - "reisimaks oma staatusele sobiva väärika moega".

Kellele säärane luksus?

Tõesti, kellele Eestis osta säärane auto, mille maksumus võrdub Lasnamäel asuva Pinna tänava remondi kuludega?

Hüpoteese on mitu - kõige tõenäolisemalt vajaks tippametnike sõidutamiseks säärast autot kas näiteks presidendi kantselei või välisministeerium. Riigihangete registri sügavustest säärast ostulepingut käsitlevat dokumenti aga esile ei kerkinud.