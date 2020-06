Kaevandusfirmad istuvad kalliskivihunnikute otsas: nõudlus on drastiliselt langenud

De Beers on alates veebruarist müünud väga vähe teemante. Sama probleemiga seisab silmitsi Vene ettevõte Alrosa PJSC. Mõlemad firmad üritavad koroonapiirangute leevenemisel hakata realiseerima miljardite dollarite väärtuses vääriskive, kirjutab Bloomberg.

Pandeemia tabas vääriskivide tööstust valusalt, sest juveelipoed sulgesid paljudes riikides uksed.

Ettevõtted on hakanud kaevandusmahte vähendama, kuid pole hindu alla lasknud.

Viie suurema vääriskivide kaevandaja seifides seisab praegu hinnanguliselt 3,5 miljardi dollari väärtuses kive ja see number võib aasta lõpuks jõuda 4,5 miljardini.

„Nad üritasid piirata teemantide pakkumist, et kaitsta turgu ja väärtust," selgitas konsultatsioonifirma Gemdax partner Anish Aggarwal.

Kui De Beers ja Alrosa on hinnast kinni hoidnud, siis väiksemad kaevandusfirmad võitlesid ellujäämise nimel juba enne koroonapandeemiat ja on nüüd teinud kuni 25-protsendilisi allahindlusi. See aga omakorda võib muuta suurfirmade elu keeruliseks ja nad ei pruugi oma vääriskividest lahti saada.