Kagu-Aasia lennufirma müüs piletid lennukisse ehitatud restorani 30 minutiga läbi

Ajal, mil suur osa lennufirmasid peab oma lennukiparki maa peal tegevusetuna hoidma, otsustas Singapore Airlines otsida leidlikke viise, kuidas lennukid raha teenima panna, kirjutab Bloomberg. Lennufirma otsustas kahte talle kuuluvasse A380 lennukisse, mis asuvad Changi lennujaamas, avada 24. ja 25. oktoobril restorani.

Õhtusöök lennuki sviidis maksab 401 eurot, äriklassis 200,50 eurot, premium-klassis 60,15 eurot ning turistiklassis 33,4 eurot. Kliendid saavad restoranisse sissepääsu lunastada ka lennumiilidega. Umbes pooled lennuki istekohtadest lähevad restorani ajal käiku, kuna lennufirma järgib kõiki Singapuris kehtivaid sotsiaalse distantseerumise reegleid.

Singapore Airlines on juba kandnud koroonaviiruse tõttu selle aasta teises kvartalis 700 miljoni euro suuruse kahju ning on alustanud 20% töötajate koondamisega. Lennufirma on asunud ellujäämise nimel müüma ka oma toitlustusteenuseid, kus erakokad valmistavad klientidele toitu nende enda kodus.

Tugeva nõudluse tõttu avas lennufirma täna kella 18.00-st ka ootenimekirja. Tavaolukorras mahub A380 lennukisse 417 inimest.