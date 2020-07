Kahe ettevõtte ühinemisel tekib suurim Eesti kapitalil põhinev IT firma

OIXIO tegevjuhi Tauno Telviku sõnul näitavad turutrendid organisatsioonide eelistust valida IT-teenuste jaoks mitme koostööpartneri asemel üks laia teenusespektriga partner.

Aasta eest alustatud ühinemisprotsessi põhjuseks oligi soov luua suurim eestimaine IT-taristu ettevõte just selliste äriklientide ja avaliku sektori asutuste teenindamiseks. Ühinenud ettevõtte tooteportfellide liitmise ja kõrge kompetentsi tulemusena on OIXIO valmis pakkuma terviklikke IT-taristu lahendusi - alates küberturbest ning võrgulahenduse ehitamisest töötajale uue sülearvuti soetamiseni välja.

Telviku sõnul keskendub loodud ühisettevõtte strateegilise IT-partnerina organisatsioonide aina keerulisemaks muutuvate IT-taristu küsimuste lahendamisele. Organisatsioonide valduses olevad andmed on äärmiselt väärtuslikud, nende hulk ja vahetamise kiirus kasvab ning need asuvad väga paljudes eri kohtades. „Sellest tulenevalt kasvab ka risk küberünnakute ohvriks langeda või tööseisakute tõttu väärtuslikku aega ja raha kaotada. Siinkohal ei ole määrav organisatsiooni suurus või tegevusvaldkond - riskid on väga reaalsed kõigi jaoks," selgitas Telvik.

Toimivad ja turvalised IT-lahendused peaksid olema Telviku sõnul ettevõttete jaoks olema nö hügieenifaktoriks. „Kevadkuud näitasid meile kõigile väga hästi, kui oluline on hästi korraldatud IT-taristu - see aitab vajadusel mugavalt tööd ümber korraldada, püsida konkurentsis ja tuleb ettevõttele igas mõttes majanduslikult kasuks. IT-taristu küsimusi ei tohiks ka juhtkonna tasandil tähelepanuta jätta," selgitas ta.

Üle Eesti tegutsevas ettevõttes töötab 50 inimest.