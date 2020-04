Kahe märgilise saneerimise nõustaja räägib, miks Eestis see meetod seni tihti töötanud ei ole. Mida tooks aga ühiskonnale kaasa T1 keskuse pankrot?

Advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaadil Annika Jaansonil tööd jagub. Lisaks sellele, et ta nõustab legendaarset Baltikat nende saneerimismenetluses, on ta ka reedel avalikuks tulnud T1 Mall of Tallinna omanikfirma nõustaja samal teekonnal. Ärilehega rääkis ta T1 šanssidest ja saneerimisest üldiselt.

Tema sõnul on T1 keskus kui selline ühiskonnale oluline objekt. Ta toob välja ka viis peamist põhjust, miks Eestis saneerimised õnnestuda ei taha. Võrreldes eelmise suure kriisiga on Eestis Jaansoni meelest toimunud ka üks oluline mentaalne muutus.