Kahe nädalaga kaks miljardit: Airbnb sai veel ühe suure rahasüsti koroonakriisi üleelamiseks

Kuigi laenu detaile ei avaldatud, kirjutas Wall Street Journal anonüümsetele allikatele toetudes, et see võeti viieks aastaks ja intressiks on 7,5 protsenti. Koroonakriis on andnud tugeva hoobi turismisektorile ja seega mõjutanud ka Airbnb-d, mis teenis mullu ligi 700 miljoni dollari suuruse kahjumi.

Nädal tagasi teatas platvorm samuti miljardi dollari laenamisest ja seda kümneprotsendilise intressiga.

Laenu andnud investorid saavad garantii, et antud summa on võimalik vahetada ümber osakuteks. Airbnb väärtus on 18 miljardit dollarit, mis on poole väiksem kui see oli 2017. aastal.

"Meie viimaste nädalate tegevus aitab Aidbnb-l tõusta pandeemiatormist tugevamana, olenemata sellest kui kaua torm kestab," ütles platvormi kaasasutaja ja juht Brian Chesky.