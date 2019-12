Kahe poeketi heitluse taustal. Kolm olulist aspekti ehitatava pinna üürilepingus

Üürniku ja ehitaja peaks suunama juba võimalikult algusetapis omavahelisele koostööle, sest vaid see tagab üürnikule võimalikult sobiva objekti valmimise. Seetõttu peaks üürnikule andma võimaluse kaasa rääkida ehitusprojekti koostamise faasis ning lubama tal osaleda ehituskoosolekutel. Kaaluda võib ka üürnikule ehitaja vastu nõuete esitamise õiguse andmist, sest see vähendab arendaja riske ja halduskoormust seoses ehitustööde puudustega.

Mõtle läbi üürniku enda kulutused üüripinnale ja tulevased kõrvalkulud

Enamasti räägitakse üürilepingutes põhjalikult läbi üüriga seotud küsimused - üüri suuruse muutumine, tagatised, lepingu ennetähtaegne ülesütlemine. Samas tulevikus tekkivad haldus- ja kommunaalteenuste kulusid ja üürniku enda tehtavaid investeeringuid (tehnika, mööbel, projektimuudatused) on märksa raskem prognoosida ja nii jäävad need tihti piisava tähelepanuta.

Kõrvalkulude puhul on vajalik vähemalt see kokku leppida, milliseid kommunaal- või lisateenuseid asub pakkuma või vahendama üürileandja või tema soovitatud haldaja ja milliseid teenuseid võib või peab üürnik ostma ise. Eriti siis, kui on tegemist üürileandjaga, kellel on kontsernis oma kinnisvarahalduse või võrguettevõtted, on üürileandja huvitatud sellest, et ka kõik muud teenused nagu jäätmevedu, vesi, elekter, koristus ja korrashoid, ostetakse tema soovitatud ettevõtja käest. See ei pruugi olla üürniku jaoks alati kallim, kuid üürniku seisukohalt on mõistlik jätta võimalus teenuseosutajat ise valida vähemalt juhul, kui teenustasud turu keskmist hinda peaksid ületama.

Üürniku enda tehtud täiendused ja sisseseaded jäävad enamasti ilma muu kokkuleppeta üürileandjale. Seega kui üürnik tahab saada hiljem mingit hüvitist või võtta sisseehitatud seadmeid üürilepingu lõppedes kaasa, tuleks ka need tingimused lepingus kokku leppida.