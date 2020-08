Kahe projekti anatoomia. Enam kui tuhandele investorile külma teinud arendaja punub keerulisi skeeme

Ühisrahastusplatvorm Crowdestate on juba aastaid maadelnud mehega, keda plarvormi juht Loit Linnupõld on meediaveergudel otsesõnu "pätiks" nimetanud. Juulikuises ülevaates on kahe Kristjan Sillaga (Sild) seotud projekti osas investoritele antud sissevaade sellesse, kuidas mees tegutsenud on. Erinevate tehingute kohta lugedes võib pea ringi käima hakata.

Kristjan Sild on Crowdestates raha küsinud kolmele projektile. Üks neist lõppes edukalt, aga kahel puhul on tekkinud suured probleemid, mis on päädinud sellega, et Silda ähvardavad kohtuasjad suures ulatuses omastamise paragrahvi järgi.

Mida mees teinud on? Kuidas miljonid on niimoodi keerutama pandud, et keegi ei saa aru, mis täpselt toimub?