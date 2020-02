2012. aastal rääkis toonane justiitsminister Kristen Michal (Reformierakond), et lobitöö tuleb muuta läbipaistvaks. Reeglite paikapanek jäi aga toppama. 2015. aastal oli ministeeriumi eesotsas toonane Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Andres Anvelt, kes üritas huvigruppidega kokku leppida lobitöö hea tava põhimõtted.

Anveltilt võttis samal aastal ohjad üle Urmas Reinsalu (Isamaa), kes ütles, et parlamendiliikmetele tuleks kehtestada lobireeglid ja riigikogu juurde lobifirmade register. Kaks aastat hiljem polnud endiselt kuhugi jõutud, kuid Reinsalu tunnistas taas, et probleem on reaalne, aga lihtsalt bürokraatlikku ja deklaratiivset registrit pole mõtet luua.

Lisaks eelnevalt välja toodud ministritele oli justiitsministeeriumi eesotsas vahepeal ka Hanno Pevkur (Reformierakond) ja praegu on ametis Raivo Aeg (Isamaa).

Miks pole aga kaheksa aasta jooksul välja tuldud millegi konkreetsega?