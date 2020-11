Kahjumiga hädas kirjastus Varrak koondas ja vaatab strateegia üle

"Ma julgen öelda, et meil on olnud raamatuid, mida ma juba eos tean, et kulusid koju ei too, aga teeme ära," ütles viimased aastad kahjumis olnud kirjastuse Varrak juht ja omanik Priit Maide.

Maide nentis, et nad on teinud üsna palju asju kodanikutundest, et mingid raamatud peavad olema olemas ka eesti keeles. "Praegu oleme suunanud oma tegevuse raamatutele, millesse me usume ka äriliselt rohkem kui varem," märkis ta. Seega kannatab peamiselt tõlkekirjandus.

Varraku eelmise aasta majandusaruande kohaselt kahanes kirjastuse müügitulu 2019. aastal 5,4% 2,69 miljoni euroni. Kahjum vähenes tunamulluselt 248 750 eurolt 124 649 eurone.