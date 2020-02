Kahjumis Uber unistab kasumist

Läinud aasta neljandas kvartalis ulatus ettevõtte kahjum 1,1 miljardi dollarini. Käive kasvas 37 protsenti, nelja miljardi dollarini. Tehnilist platvormi kasutavate reiside arv kasvas 28 protsenti, kirjutab BBC.

Ettevõte kannatab Uber Eats nimelise toidu kättetoimetamise äri tõttu.

Uberi boss Dara Khosrowshahi ütles, et on rahul ettevõtte progressiga teel kasumini.

Kui mõned kulud nagu maksud kõrvale jätta, siis oli äri põhiosa juba aasta viimasel kolmel kuul kasumlik.

“Tunnistame, et iga hinna eest kasvu aeg on läbi,” lausus ta. “Investorite maailmas, kus enam ei oodata vaid kasvu, vaid kasumliku kasvu, seal oleme me võitmiseks hästi positsioneeritud.”

Investeeringud Uber Eatsi peaksid hakkama pärast märtsi vähenema ja ettevõte võtab suuna turgudele, kus on võimalik saada suurimaks või suuruselt teiseks turuosaliseks.

Jaanuaris müüs Uber maha India toiduäri, mis oli kahjumlik. Ostjaks oli konkurent Zomato, raha asemel maksti osalusega idufirmas.

Ettevõte loodab jõuda juba tänavu ehk investorite oodatust varem kasumisse.

Kokku ulatus Uberi läinud aasta kahjum kaheksa miljardi dollarini. Käive kasvas 26 protsenti, 14,1 miljardi dollarini. Uberi platvormi kaudu tehtud sõitude arv kasvas 32 protsenti, seitsme miljonini.

Ubes märkis, et läinud aasta viimasel kolmel kuul oli nende platvormi enam kui 111 miljonit aktiivset kundet.