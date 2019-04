Kahjumliku Valga raadiojaama ostnud ekrelase Siim Pohlaku teiste äride rahaline seis on üsna nutune

Ta usub, et kuna talle 2016. aastast kuuluv Ring FM ja äsjaomandatud Ruut FM tegutsevad samas piirkonnas, siis on laienemisest tekkiv sünergia kindlasti mõlemale jaamale abiks. Küll aga märkis ta, et kindlasti tulevad Valga raadios ümberkorraldused, kuid nendest on veel vara rääkida.

Kui aga vaadata teisi ettevõtteid, mille omanikeringi Pohlak kuulub, siis on üsna mitmel neist Raadio Ruuduga sarnane rahaline seis – mitu viimast aastat on tegutsetud kahjumlikult, üleval on 1-2 maksehäiret või maksuvõlg.

Tre Raadiol ka maksuvõlg

Näiteks Tre Raadio ühingul on üleval 832 euro suurune maksuvõlg, ettevõtte kahjum oli 2017. aastal ca 15 500-eurose käibe juures ligi 5600 eurot.

Täiendava raadiojaama ostu olukorras, kus mitmel temaga seotud ettevõttel ei lähe üldse hästi, põhjendas Pohlak ise sellega, et „munad on erinevates korvides”. Ka tõdes ta, et Tre Raadio kui pisikeste maakonnajaamade keti majandamine on loomulikult keeruline. „Aga olen mingis mõttes ka fanaatik ja püüan kord alustatut ikka edasi viia,” põhjendas ta.

Ühtlasi oli vähemalt ühel talle kuuluval raadiojaamal veel hiljuti väga head majandustulemused ette näidata. See on lisaks Lõuna-Eestile ka kolmes Eesti suuremas linnas tegutsev Ring FM. Viimase avalikult kättesaadava, 2017. aasta majandusaruande järgi oli Ring FM Media OÜ müügitulu üle 400 000 euro ja selle kasum jäi üle 56 000 euro. Siiski on ka sellel ettevõttel praegu Creditinfo andmetel 6732 euro suurune maksuvõlg.

EKRE ridadesse kuuluv Pohlaku Tre Raadio on viimasel ajal palju tähelepanu saanud tänu erakonna juhtide Mart ja Martin Helme jutusaatele „Räägime asjast”. Raadiojaama omaniku sõnul on see ainus erakonnaga seotud saade nende eetris.

Ühtlasi märkis ta, et iga erakond võib nende raadios osta eetriaega ja reklaami teha. „Seda võimalust on aegade jooksul kõik Eestis tegutsevad erakonnad kasutanud ja kellelegi takistusi pole tehtud,” lausus Pohlak.