Kahtlased tehingud viisid Eesti ühisrahastusplatvormi sulgemiseni

„Kahjuks peame teatama, et Kuetzal on tegevust lõpetamas, ettevõte menetleb nüüd vaid raha väljavõtmisi, kuid ei võta enam vastu uusi projektide taotlusi ega võimalda investoritel registreerida ning deposiite teha.” Selline kiri maandus 12. jaanuaril Kuetzali investorite postkasti. Kuetzal põhjendas otsust sellega, et ettevõtte maine sai hiljuti tõsiselt kannatada ja seetõttu ei peeta võimalikuks tegevust jätkata.

Kuetzal on ühisrahastusplatvorm, mille kaudu sai investeerida Euroopa ettevõtete projektidesse. Firmad võisid seal võtta investorite rahastatud laenu, mille pidid hiljem kopsaka intressiga tagasi maksma. Kuetzal lubas investoritele maksimaalselt 21% tulu.