Kai Realo: miks poliitikud elutähtsa teenuse osutajaid toetamise asemel süüdistavad?

Tänu viirusekriisile väheneb mootorikütuste jaemüüjate klientide arv ja müügimaht ka edaspidi, sest rahvusvaheline transport on praktiliselt halvatud, inimesed töötavad kodukontoris ja lapsed koolis ei käi. Tanklate käigushoidmine oluliselt vähenevate tulude juures tähendab märkimisväärset täiendavat pingutust. Asi on naljast kaugel.

Konkurentsiamet uuris kütusemüüjatelt nende rikastumise kohta

Seni ei ole avalikus ruumis jutuks olnud, et valitsus kehtestab ühtse hinna leivale, desinfitseerimisvahenditele või võtab kontrolli alla mõne muu eluliselt tähtsa teenuse hinna. Samas ei möödunud sel nädalal päevagi süüdistusteta, et kütuse jaemüügiettevõtted rikastuvad kriisi ajal tänu liiga kõrgetele hindadele. Vastavasisulise päringu saatis suurematele kütusemüüjatele isegi konkurentsiamet, näitamaks, et valitsuse sekkumise oht on reaalne.

Kõik need süüdistused pahatahtlikus kasumi kasvatamises on täiesti põhjendamatud kasvõi juba seetõttu, et paari viimase nädala jooksul on mootorikütuste hinnad tanklates langenud 14 senti liitri kohta. Kütuste hinnakujundusest arusaamise teeb keeruliseks asjaolu, et nafta hind mõjutab vaid umbes kolmandikku mootorikütuste jaehinnast, kaks kolmandikku sellest moodustavad riiklikud maksud. Lisaks kõrgele maksude osakaalule on igas kütuseliitris ligi 10% biokütuseid, mille hinnad kriisi ajal mitte ei lange vaid tõusevad. Ehk siis – kütus ei ole kallis, vaid just selline nagu ta riigi maksupoliitika ja kütustele rakendatavate seaduste nõuete kohaselt olla saab.

Päevakajaliseks muutus kütuse müümine elutähtsa teenusena mullu oktoobritormi ajal