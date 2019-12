Kai Realo: ülereguleerimine hoogustub, see on nõrga juhtimise tagajärg

Lisaks kehtib juba varasemast pakendiauditi kohustus kõigile suurematele pakendiettevõtetele, kuna riik ei uskunud taaskasutuse statistikat - teisisõnu oli liiga hea, et olla tõsi. Selle asemel, et järelevalvet teostada, andis riik seaduskuulekamatele pakendiettevõtetele üldise auditikohustuse näol halduskoormust juurde ja probleem ebaseaduslikega eksisteerib edasi. Jäätmepaketis muudetaks auditi kohustus riskipõhiseks, mis on samm õiges suunas.

Panganduse ülereguleerimine on suur oht Euroopa ettevõtluskeskkonnale. Ettevõtjate tegevus on juba oluliselt takistatud, kuna rahaülekannete ja hoiustamisega kaasnevad mahukad tõendamiskohustused ja piirangud. Rahapesu on kuritegu ja sellele kaasaitamine samuti, aga kogu käibes oleva raha päritolu eest ei saa pangad ega rahapesusse mittepuutuvad ettevõtjad vastutada. Samuti ei tohiks rahapesuvastaste meetmete rakendamine nii ulatuslikult takistada ausate ettevõtjate äritegevust.

Siseministeerium tahab kehtestada renditööl olevate välismaalaste kasutajaettevõttele pöördtõendamiskohustuse, et kõik nõuded ja tingimused on täidetud. See aitaks kiusata ausat välismaist tööjõudu ja nende tööandjaid, ent ei aita kuigi palju illegaalide vastu, kes töötavad päris mustalt.

Halvaks näiteks on ka alkoholi eraldamine poodides vaheseintega ja Tallinna linnavalitsuse alkoholimüügi piirangud. Kehtestatud piirangud tegelevad probleemiga, milleks on tegelikult alkoholism ja alkoholi kuritarvitamine, vaid näiliselt. Müük viiakse teistesse kanalitesse või nö "seina taha", sisuliselt ei muutu aga tarbimises midagi.

Vedelkütuse seaduses biokütuste kasutuselevõtu regulatsioon ei suuna tarbimist keskkonnasõbralikumate kütuste suunas, vaid loob olukorra, kus toimib ebavõrdne konkurents, tarbijad ei saa aru, mida nad ostavad ja tarnijad peavad leidma lahendusi, kuidas lähiriikidega võrreldes keerulisemate nõuetega toime tulla ja sobivaid tooteid tarnida. Matemaatiliselt kõik nagu klapiks, aga esialgne eesmärk - suunata tarbimist õiges suunas - jääb täitmata. Valdkonnas tegutsevad ettevõtted kannavad aga olulist kahju kogu regulatsioonirägastikuga toimetulekuks.

Kokkuvõtteks, üleregulatsioon kipub lokkama ühiskondades, kus ühiskonnas levivate hoiakute muutmisega ei tegeleta. Seda kas siis seetõttu, et ühiskonnas on niivõrd erinevad huvirühmad, et nende koostöö tundub võimatuna, või siis ei ole riigi juhtorganitel soovi/tahet/oskuseid algatada ühiskonnas protsesse, mis muudavad seda, kuidas ühte või teise probleemi suhtutakse või kuidas neid koos lahendatakse.

Nii, nagu ettevõtetes, nii ka riigis on ülereguleerimine nõrga juhtimiskvaliteedi tagajärjeks. Kui hea juht leiab viisi, kuidas panna inimesed endale järgnema ja eesmärke saavutama, siis nõrk juht piltlikult öeldes väljastab vaid käskkirju ja korraldusi, mis tekitavad talle endale turvatunde, et ta on teinud endast kõik, et teostada juhtimist.

Hea koostöö baseerub kokkulepetel, kui neid aga ei sünni, siis tekivadki tugevama jõudu kehtestatavad regulatsioonid.