Käibemaksu alalaekumisest tingitud auk eelarves püsib

"Eelarve põhines ju eelmise aasta suvisel majandusprognoosil. Samas nägime, et juba eelmise aasta lõpus oli käibemaksu laekumine suhteliselt nõrk. Seetõttu kärpisime kevadises majandusprognoosis käibemaksu laekumise prognoosi," ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhaja kohusetäitja Erki Lõhmuste ERR-ile.

Kevadel prognoosis ministeerium, et käibemaksu laekub aasta peale 55 miljonit vähem kui oli kavandatud riigieelarves.

Küsimusele, kas aasta teine pool võiks käibemaksu laekumise puudujäägi tasandada, ütles Lõhmuste, et ilmselt nii see ei lähe. "Nulli see ei tule selgelt," märkis ta.

Rahandusministeeriumi esindaja lisas, et praegust laekumise seisu täpselt veel öelda ei saa, see peaks selguma septembri alguses avaldatavas uues prognoosis.

Aastases võrdluses on käibemaksu tasumised langenud enim ehituses, mis tuleneb peamiselt hoonete ja rajatiste müügi vähenemisest.