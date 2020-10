Kaidi Ruusalepp kritiseeris valitsuse valikuid investeeringute tegemisel: kas tuleviku infrastruktuur on betoon?

„Investeeringute kontekstis on siin arutatud, et tuleb ikkagi infrastruktuuri investeerida, tuleb betooni panna. Aga kas tuleviku infrastruktuur on betoon? Või tuleviku infrastruktuur on e-teenuste kiht? Korralik e-teenuste kiht, mis kodanikke teenindab? Kas tulevikus riik on kui teenus?” küsis täna toimuval Eesti suurimal tehnoloogiakonverentsil TechDay Funderbeami asutaja Kaidi Ruusalepp.

Ta märkis, et selles kontekstis – kui me vaatame, kuhu maailma liigub ja kuhu peaks ka Eesti riik betooni asemel rohkem oma investeeringuid suunama – on saanud Eesti e-residentsus halastamatult kriitikat. „Aga e-residentsus on viimase aja kõige pullim avalik teenus, mida Eestis on välja mõeldud,” leidis Ruusalepp, kelle sõnul on just seeläbi Eesti e-teenuste X-teele leitud rakendus ka mujal maailmas.

„Praegu saab ettevõtteid asutada, aga kui sinna tekivad teenused ka? Näiteks kui inimesed otsustavad, et nad tahaks 2% oma sissetulekust panna Eesti sotsiaalsüsteemi, sest ma tean, et kui mul peaks tekkima parema puusaga mingi jama, siis Eestis on väga head arstid, ma saan tulla siia arsti juurde. Miks mitte? Võib-olla osa nendest maksudest võiks tulla meie haridussüsteemi, sest meil on PISA järgi maailma parim haridussüsteem?” kirjeldas ta.

Ruusalepa sõnul taandub see kõik küsimusele, keda erinevate riikide valitsused teenindavad, mille peale mõeldakse ja mida arendatakse. „Ja millega tegeleb valitsus praegust meil Eestis?” küsis ta. Ruusalepp rõhutas, et kindlasti ei ole tehnoloogia lahendus probleemidele, aga tehnoloogia on väga võimas vahend selleks, et mitte ainult probleeme lahendada, vaid ka selleks, et vaadata tulevikku.

„See, mis me täna teeme, mõjutab meid võib-olla viie aasta pärast ja ka e-riigi kontekstis. See, mis on Eestis välja mõeldud kõigi X-tee rakendustega ja juhilubade näidetega, on tegelikult erakordne,” märkis Funderbeami asutaja. Samas aga ei saa mööda faktist, et sellele kõigele pandi alus 20 aastat tagasi.

„Siis sõitsid teedel Ford Sierrad. Me sõidame siiamaani Ford Sierraga. Õnneks see veel töötab, sest me oleme suht okeilt käinud teeninduses, aga ta on Ford Sierra. Võib-olla me ei peaks enam aastal 2020 sõitma Ford Sierraga?” illustreeris Ruusalepp, miks on vaja riiklike investeeringute tegemisel prioritiseerida ka investeeringuid e-riigi infrastruktuuri.