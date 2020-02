Kaido Padar: riigifirmade nõukogude liikmete valimiseks pole kellelegi poliitilisi suuniseid antud

Kaido Padar, miks te nõustusite hakkama nimetamiskomitee liikmeks ja nüüd veel selle esimeheks?



Ma mõtlesin selle üle päris pikalt, oma kuu aega, pärast seda, kui majandusminister Taavi Aas helistas ja kohta pakkus. Minu jaoks on see eelkõige ühiskondlik töö, kus ma saan oma kogemusi riigile tagasi anda. Ma ei pea end teistest paremaks, aga olen siiski olnud 11 aastat riigifirmadega seotud. Olen ametnike-poliitikutega varem kokku puutunud. Era- ja riigiettevõtte vahe minu jaoks ongi see, et peale hea ärivaistu peab riigifirmade puhul olema sotsiaalset ja poliitilist tunnetust. Kui seda kõike arvesse võtta, siis äkki saan olla abiks nõukogude liikmete valimisel.

Teid peetakse komitees Jüri Ratta ehk Keskerakonna soosikuks. Kas Ratas soovis teid sinna?