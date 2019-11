Kaimar Karu: meie e-riigi süda näitab kergeid lupjumise märke

Homme annab uueks väliskaubandus- ja IT-ministriks saav Kaimar Karu riigikogu ees juba ametivande, kuid veel eile vestles ta Eesti Päevalehega Skype’i teel Londoni kohvikust, kus asjade pakkimise ja elu ümberkorralduse vahepeal hingetõmbepausi tegi. Kuus aastat Suurbritannias elanud Karu sõnul pole tal veel Tallinnas elukohtagi ning senise tööga seotud konverentsidel esinemisi ja kohtumisi on tal kokku lepitud järgmise poole aasta jagu. Need tuleb nüüd kõik üle vaadata, et keskenduda tööle Eesti valitsuses.

Millega te olete kuus aastat Londonis tegelenud?



Londonisse kolisin ma ühe vastloodud ettevõtte, Axelosi kutsel nende tooteportfelli juhtima. Tegemist oli väga rahvusvahelise ettevõttega, mis loodi eraettevõtte Capita ja Briti valitsuse koostöös. Minu töö oli siis ühte konkreetset toodet ja hiljem kogu tooteportfelli üle maailma tutvustada ja arendada. Seda tegin ma 3,5 aastat. Pärast seda olen ma koostööd teinud rahvusvaheliste firmadega eri valdkondadest – IT-teenusehalduse konsultatsioonid-koolitused ja maailmas väga populaarseks muutunud DevOps-liikumise (Development + Operations) tehnilisemad teemad. Viimasel aastal olen tihedalt teinud koostööd inimestega, kes tegelevad komplekssusteooria praktilise rakendamisega – selle mõte on, et kui me tegutseme maailmas, kus asjade täpne planeerimine pole võimalik, ja kui tegeleme olukordadega, kus ettenägematud asjaolud ja tulemused on pigem reegel kui erand, siis kuidas me suudame midagi otsustada?