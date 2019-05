Kaitseministeerium naeris Sõnajalgade kompromissi Aidu tuulepargi osas välja: see ei ole mingi kompromiss

„Olukord on täiesti absurdne. Ühelt poolt valvab meie objekti peal politsei, teisalt meie suur kraana on seal. Mõlemad kaotavad – meie 10 000, nemad 1000 eurot päevas. Mis mõte sellel asjal on, keegi täpselt sellest aru ei saa,” pahandas Oleg Sõnajalg.

Aidu tuulepargi arendaja sõnul on nad juba aprilli lõpust saatnud tervele reale riigiasutustele – nii TTJA-le, kaitseministeeriumile, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kui ka siseministeeriumile – kompromissi, mille kohaselt nad paigaldaks ka teisele pooleliolevale tuulikule tiiviku, kuid lukustaks mõlema tuuliku tiivikud V-asendisse, kus üks tiivikulabad oleks all torni varjus.

„Keerame nad mõlemad Kellavere radari poole või vastupidi, põhjapoolses suunas – ja sellisel juhul sisuliselt radar ei näe neid, kuna esitaks, nad on ühes reas, teiseks, nad on V-asendis, kolmandaks, labad on tuulest ära keeratud. Labade pind on praktiliselt ainult selle tera serv,” rääkis Oleg Sõnajalg.

Andres Sõnajalg lisas, et kompromissi sõlmimisega on väga kiire, kuna kohus andis oma 3. mai otsusega osapooltele selleks aega järgmise reedeni ehk 24. maini. „Sellest on kulunud 2 nädalat ning teised asjaosalised – siseministeerium, majandusministeerium, TTJA ega nende poolt kaasatud kaitseministeerium – ei ole sellele vähimalgi määral reageerinud,” kurtis arendaja.