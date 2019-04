Kaitseministeeriumi asekantsler: ma ei ole Aidu tuuleparki Eesti Energiaga seostanud

Ida-Virumaal Aidu tuuleparki arendavad vennad Sõnajalad on varem väitnud, et neil takistatakse seal arendustegevust mitte julgeoleku kaalutlustel, vaid pigem sellepärast, et riik tahaks nende asemel näha seal toimetamas riigifirmat Eesti Energiat.

Eile TV3 saates ütles Oidsalu: „Tuuleenergia arendamine Aidus ja nende praeguste arendajate saatus ei ole omavahel üksühele seotud. On täiesti võimalik, et teatud kompensatsioonimeetmete rakendamisel – juhul kui neile leitakse ka sobilik rahastusmehhanism –, on tulevikus Aidus ka tuulepark püsti“.

Nendest lausetest järeldas Ärileht, et Sõnajalgade väidetel võib olla alust.

„Intervjuus kõlanud lause seostamine Eesti Energiaga on eksitav ja pole mitte kuidagi intervjuust tuletatav,“ kinnitas Oidsalu täna Ärilehele saadetud kommentaaris.

„Artiklis viidatud intervjuus vastasin ajakirjaniku küsimusele, kas praegune keeld lubatust kõrgemate tuulikute suhtes tähendab ühtlasi, et mitte kunagi Aidus tuuleenergiat toota ei saa. Vastasin, et “tuuleenergia arendamine Aidus ja nende praeguste arendajate saatus ei ole omavahel üksühele seotud”. Seega ei ole ma öelnud, et "Aidu tuulepark tuleb, aga mitte nende arendajatega,” nagu artiklis on sõnastatud ega ka seda, et Ida-Virumaal oleks tulevikus tuulenergia arendamine võimatu,“ kinnitas Oidsalu.