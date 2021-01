Kaitsepolitsei puistab KredExit, põhjuseks Porto Franco kinnisvaraarendus

Täna teevad kaitsepolitsei töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud kriminaalmenetluses menetlustoiminguid, teatas prokuratuur.

Uurimise detailid selguvad kell 16 pressikonverentsil, mida Delfi näitab otsepildis.

Ärileht võttis ühendust KredExiga, kust paluti pöörduda prokuratuuri poole. Porto Francot rajava firma juht Rauno Teder katkestas kõne enne selle algust, isa Hillar Teder, keda peetakse ka arenduse tegelikuks niiditõmbajaks, ei võtnud telefoni vastu.

Ebaaus konkurentsieelis

Valitsuskabinet kiitis mullu juulis heaks läbi KredExi Porto Francole 39,4 miljoni eurose sildfinantseerimise kuni kuueks aastaks intressiga euribor pluss kaks protsenti, mis teiste kinnisvaraarendajate sõnul on väga soodsatel tingimustel.

“Leiame, et Porto Francole antud laen pole vastav turutingimustele,” selgitas Arco Vara ASi juhataja Miko Niinemäe toona Delfile. Tema sõnutsi küsiksid pangad säärase laenu eest viis kuni seitse korda rohkem intressi. See tähendab, et kahe protsendi asemel tuleks tasuda 10-14 protsenti intressi.

Kuus kinnisvaraarendajat pöördusid Porto Francole ebaausa konkurentsieelise andmise tõttu lisaks Kredexile ka Euroopa Komisjoni, et saada hinnang riigi tegevusele.

Hillar Tederi annetus ja oportuniteet

Porto Fraco juhi Rauno Tederi isa Hillar Teder annetas mullu 60 000 eurot Keskerakonnale. Seoste otsimine soodsa laenu ja annetuse vahel oli Tederi hinnangul toona meelevaldne. Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles “Aktuaalses kaameras”, et Tederi annetuse ajendiks oli valitsuse toetus Rally Estoniale.

Ka tänavu annetas Teder koalitsioonierakonnale kopsaka summa - Isamaa sai ärimehelt 60 000 eurot.

Keskerakonnale tehtud annetus küttis kirgi ka 2015. aastal, kui Teder tahtis Kadriorus Tallinna linnaga maad vahetada ning vastutasuks pakkus Keskerakonnale 275 000 eurot laenu. See ei läinud mitte otse Keskerakonnale, vaid viimase kampaaniameister Paavo Pettaile, kes pidi saadud raha eest enne valimisi reklaame ostma. Kaks aastat tagasi tunnistas Teder kohtus, et leppis Keskerakonnaga kokku altkäemaksus. Kriminaalasi lõpetati oportuniteediga ning Teder pidi riigi tuludesse maksma 200 000 eurot.