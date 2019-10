Käivet kaotav Swedbank ületas suurimat konkurenti SEB-d kaks korda

Swedbanki käive vähenes üheksa kuuga 243,3 miljoni euroni, aasta varem olid ettevõtte tulud kokku 259,7 miljonit eurot. Panga kasum jäi mullusele tasemele 148,2 miljoni euro suuruseks.

SEB üheksa kuu tegevustulud ulatusid 128,6 miljoni euroni, aasta varasem tulemus oli 117,4 mln. Panga kasum tegi aga suurema hüppe 76,6 miljoni euroni, aasta varem oli kasum 58,3 miljonit eurot.

„Swedbank keskendus jätkuvalt digitaalse kliendikogemuse täiustamisele. Meie uus äpp on hästi vastu võetud ja suure kasutajabaasiga. Eesti inimestel ja ettevõtetel läheb hästi – see on ilmne ka meie laenuportfelli kvaliteedist. Sellegipoolest leidub Eestis valdkondi, mis vajavad lisatuge. Just nende valdkondade abistamiseks on meil heategevusprojektid, mida viime ellu oma klientide, töötajate ja äripartnerite toel,“ rääkis Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.

SEB Panga üheksa kuu majandustulemused on juhatuse esimehe Allan Pariku sõnul kooskõlas Eesti majanduse üldpildiga.