Kaja Kallas: Laar on olnud alati valetaja, aga vanaduses läheb asi aina hullemaks!

"Jah, ma lugesin seda intervjuud. Kuulge, mis asi see on?! Laar on olnud alati valetaja, aga tundub, et vanaduses läheb asi aina hullemaks," hüüatas Kaja Kallas kommentaariks täna ilmunud Mart Laari intervjuu peale. Laar rääkis intervjuus, kuidas intriigid Eesti Panga nõukogu uute liikmete määramisel on läinud sinnani, et reformierakondlasest endine poliitik Heiki Kranich helistas nõukogu liikmele Rein Minkale ja käskis Laarile aru pähe panna, sest "muidu tuleb jama".

Kallase arvates keskendutakse aga siin täiesti valele probleemile ning tema ei oska öelda mida või kuidas Kranich täpselt kellegagi kõneles. (Kranichi enda kommentaare saab lugeda SIIT.)

"Asi on ju selles, et Laar lihtsalt tuleb ja valetab! Väide, et meie tahaksime nõukokku kaht liiget ei vasta absoluutselt tõele. Kui nõukogu liikmete määramine algas, oleme igal pool öelnud, et tahame Jaanus Tamkivi asemel Andres Sutti. Oleme öelnud, et Tamkivi on tore inimene, aga Sutil on palju kogemusi. Ja siis ütleb Laar, et Ivari Padar on nõukogus eksperdina! No kuulge, mis jutt see on?! Võrrelge inimeste cv-sid! Või et poliitikuid ei saa määrata. Ta on ikka täitsa hoogu läinud," oli Kallas kuuldavalt ärritunud.