Kaja Kallas: postiteenus vajab lisaraha ja Omniva tuleb erastada

"Väliskaubandus ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo näitab postiteenuse hinnatõusu selgitamisel taas oma ebakompetentsust ja soovimatust probleemidesse süveneda," sõnas Kallas.

"Ajalehtede kojukannete hilinemisega on olnud probleeme juba pikemat aega. Ajalehtede väljaandjad kurdavad, et ajaleht jõuab tellijani alles pärastlõunal või järgmisel päeval, kui uudis pole enam uudis," selgitas Kallas. Pidevalt hilinevad kojukanded maapiirkondades on tema hinnangul üks põhjustest, miks paberlehtede tellimustest loobutakse. "Seega on arusaadav, et meediaettevõtted ei soovi maksta rohkem teenuse eest, millega nad rahul ei ole."

"Peame kokku leppima, et kirjade, ajalehtede ja ajakirjade kojukanne on universaalne riigi poolt tagatud teenus, mis peab olema kvaliteetne ja võrdsetel alustel kättesaadav kõikjal Eestis," märkis Kallas. Tema sõnutsi tuleb leppida faktiga, et universaalse postiteenuse tagamine maapiirkondades ei ole eraettevõtete jaoks kasumlik tegevus. "Vähemasti mitte sellise hinna juures, mida oleme kodanikena nõus ajalehtede kojukande eest maksma. Riik peab siin käituma otsustavalt, leidma vajalikud lisamiljonid ja kehtestama ühtsed kvaliteedistandardid kojukannetele," lisas ta. Seejärel saab avaliku hanke korras leida seatud tingimustele vastava kojukandeteenuse pakkuja.

Kõik ülejäänud Omniva ärid nagu arvete haldus, logistikateenused, pakkide toimetamine, ja reklaampost tuleks Kallase hinnangul erastada.

"Riigil puudub vajadus osaleda eelkirjeldatud ettevõtlusvaldkondades. Riigi ülesanne on tagada elementaarne postiteenus kõikjal Eestis."