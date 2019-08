Kaja Kallas: Teise samba lõhkumisega põlistatakse vaesus pensionieas

Kavandatav II pensionisamba vabatahtlikuks muutmine on just kogu pensionisüsteemi lõhkumine, isegi kui seda looritatakse kauni sõnaga reform. Sest kui pensionisüsteem rajaneb kolmele sambale: riiklik pension, kohustuslik kogumispension ja vabatahtlik kogumispension, siis ka kohustusliku kogumispensioni vabatahtlikuks muutmine tähendab seda, et üks sammas kaob süsteemist ära ning jääb ainult riiklik ja vabatahtlik. Me ei ole muudatuste kohta näinud põhjalikke uuringuid, mõjuanalüüse, samuti ei ole teada, kuidas inimesed käituvad. Lihtsalt öeldakse, et see on poliitiline tahe ja plaan rammitakse läbi isegi kui erinevad eksperdid juhivad tähelepanu ohtudele.

Kuivõrd Eestis pole inimestel siiani ulatuslikku vabatahtlikku kogumise harjumust, tähendab see, et järjest suurem koorem pensionite maksmisel on riigi kanda. Ometi on teiste riikide praktika näidanud, et see ei ole mõistlik mõte. Nagu Euroopa Finantsrurgude assotsiatsiooni (Association for Financial Markets in Europe (AFME)) uuring näitab, siis kõige suurem oht pensionisüsteemidele on poliitiline sekkumine. Selle uuringus on tabel (lk 14), mis näitab, kuidas pensionivarad on kasvanud. Kõikide nende riikide pensionivarad, kus pole teist pensionisammast või veelgi hullem, kus teine pensionisammas on natsionaliseeritud või suletud, on oluliselt väiksemad, kui nendel riikidel, kellel toimiv 2. sammas on. Samas aga ühiskond vananeb samamoodi. Selle tabeli põhjal võib öelda, et pensioni 2. samba lõpetamine ei ole tark poliitiline otsus.