Signe Millere ja Maarja Kadajane on ametis olnud napid nädalad. Millere asus tööle Riia saatkonna juurde, Kadajane Šveitsis Genfis. Keset koroonakriisi tegutsema asuvad äri- ja investeerimisnõustajad peavad kumbki aasta lõpus ette näitama kolm miljonit eurot ekspordi kasvu. Kadajane peab peale selle tagama kahe miljoni jagu otseinvesteeringuid Šveitsist Eestisse. Kas see on reaalne? Kas äri- ja investeeringute nõunike värbamisega pingutati üle või on see praeguses olukorras hädavajalik samm?