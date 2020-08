Kaks kruiisilaeva hulbivad juba nädal aega Tallinna lahel. Miks need siia jäänud on?

Saksa firma Aida kruiisilaevad AidaAura ja AidaCara külastasid eelmise nädala algul selle suve esimeste kruiisilaevadena Tallinna Vanasadamat, kuid ei toonud endaga kaasa ühtegi reisijat. Laevameeskond tegi siin peatuse vaid selleks, et kütust tankida ning enda söögi- ja joogivarusid täiendada.

Nädal aega hiljem "hulbivad" aga suured laevad siiani Tallinna lahel ehk et nad ei ole enam kai ääres, vaid keset merd ankrus.

Tallinna Sadama turundusjuht Sirle Arro ütles Ärilehele, et koroonaviirusest räsitud suvel enamus kruiise ei toimu ja nii otsivad paljud laevad endale kohta, kus seista ja paremaid aegu oodata. Aida laevade kohta on öeldud, et esialgu seisavad nad Tallinnas 2-3 nädalat kuni uue otsuseni. Sadam küll laevadelt mingit tulu ei teeni kui nad kai ääres ei seisa. "Meie teenime siis kui toimuvad meeskonnavahetused ja neid tehakse väiksemate laevadega või kui suured laevad kai äärde varusid täiendama tulevad, nagu eelmise nädala algul."

Lahel ankurdamiseks jagab lubasid aga hoopis politsei- ja piirivalveameti merevalvekeskus, kuna see on seotud piirirežiimi eeskirja täitmisega.

Veeteede amet kommenteeris, et koroonakriisi mõjude leevendamiseks merendussektorile on ajutiselt, 1. aprillist 2020 kuni 31. märtsini 2021 kõik laevad vabastatud veeteetasu maksmisest. "Veeteetasust on vabastatud kõik laevad olenemata laevatüübist ja lipust ning sellest, kas laev siseneb sadamasse või jääb reidile," täpsustas ameti kommunikatsioonijuht Madle Puusepp.