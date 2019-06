Kaks lennukitäit inimesi kükitavad kahes lennujaamas ja ootavad SmartLynxi õhulaeva järel

Reis pildi algama kell 15.30. "Lend lükati edasi kella üheks öösel. Poole viie paiku jagati reisijatele 10 eurone vautšer. Pool tundi tagasi saadeti Tallinna elanikud koju," teatab Delfi lugeja Liina Tallinna lennujaamast. "Kaugemad reisijad majutati hotelli." Lennujaamas levib info, et asi on Smartlynxi lennuki tehnilises rikkes. "Väidetavalt on tehniline rike. Ei öelda, kas telliti uus lennuk või parandavad olemasolevat. Algul lükati lendu kaks korda poole tunni kaupa edasi," kirjeldab Liina. Info liikumine on - kahjuks ootupäraselt - pigem kehvapoolne. "Nagu ikka, öeldakse, et võtke Smartlynxiga ûhendust, kuid neil ei ole Tallinnas lennujaamas esindust ja Läti kontori tööpäev on ka läbi," nendib Liina.

"Heraklionist tahaks inimesed sama lennukiga koju, lend peaks väljuma 20.20. Novatours on hetkel andnud teada, et lend hilineb, muud infot, muu hulgas ööbimise kohta, hetkel pole," annab teada teine Delfi lugeja. "Enne kl 5-6 hommikul ilmselt tagasi sõitma ei saa," lõpetab ta pessimistlikul noodil.

Neljaliikmeline pahur reisiseltskond, kes Delfiga Kreetalt ühendust võttis, tõdeb samuti, et kommunikatsioon on kasin, ja ehkki neile on lubatud lennu edasilükkkumise ajaks hotelli, pole nad endiselt tubadesse pääsenud. "Oleme samuti nende ōnnetute seas, kes ootavad Kreetalt tagasilendu. Novatoursilt info liikumine samuti väga kehv. Algul saime info lennu hilinemise kohta ūldse teistelt eestlastelt, kuna nemad said sōnumi, meie mitte. Hotellist check out oli juba kell 12.00. Transfeer lennujaama pidi minema 17:55. Hetkel ootame hotelli eesruumis oma tube ja luba ōhtusöögile minna, sest hotellil pole siiani mingit infot, kuigi Novatoursist öeldi meile umbes 1,5 h tagasi, et asjaga tegeletakse," teatavad reisijad. "Puhkuse lōpp on rikutud."