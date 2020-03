Kaks nädalat pärast ostupaanikat: Salvest taastab laovarusid, kõige kriitilisemat toodet saab alles suve teises pooles

Salvesti tegevjuhi Triin Kõrgmaa sõnul suurenes nõudlus eriolukorra väljakuulutamise järel mitmekordselt, kuna inimeste varud ei olnud suured ja tekkis valeillusioon nagu toit saaks otsa, vahendas eilne „Aktuaalne kaamera”. Ka jäi eriolukorra väljakuulutamine palgapäevade lähedale, kui inimestel oli ka raha vabalt käes.

Kõrgmaa sõnul tegeleb purgitoitude tootja nüüd oma laovarude taastamisega. Seejuures on kõige kriitilisemaks tooteks kurk, mis valmib alles suve teises pooles. „Jah, jaekaubanduses on sel nädalal tegeletud veel laovarude taastamisega, tegelikkuses on see müügi kasv jäänud tavapärasele märtsi tasemele,” sõnas Salvesti tegevjuht.

Ta märkis, et nõudlus on hakanud vähenema nii sellepärast, et inimestel on nüüd suuremad varud kodus olemas, teiselt poolt ka sellepärast, et käes on kuu lõpp, kus inimestel tavaliselt ka raha otsa saab.

