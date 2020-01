Kaks Saaremaa ettevõtet hakkavad ühisrahastuse kaudu lisafinantsi kaasama

Nii WOW! Keskus kui ka Lahhentagge pakuvad koostöös osaluspõhise ühisrahastusplatvormiga Fundwise.me kõigile inimestele võimalust investeerida ettevõttesse ning soetada endale ka osa ettevõttest.

„Vastavalt panuse suurusele pakutakse investeeringu eest erinevaid boonuseid," selgitas WOW! Keskuse projektijuht Karolina Liblik.

WOW! Keskus, mis on viimase aastakümne suurim erainvesteering Saaremaal, avab külastajaile uksed tänavu mais. Lahhentagge alustas tegevust neli aastat tagasi ja lisaks Eestile müüakse nende toodangut juba seitsmes riigis.

„Kuressaare üritusele kohaletulnutel on eelis võrreldes nendega, kes ootavad ühisrahastuste avanemist veebruarikuus - nad saavad käe külge panna enne teisi," ütles Lahhentagge kaasasutaja Tarmo Virki.

„Fundwise'i kaudu investeerides on eelis ka see, et sinust saab päriselt ettevõtte osanik, samas kui teiste platvormide kaudu ostetakse ja müüakse vaid finantsinstrumente," lisas Virki.