Kaks tuntud autotootjat panevad leivad ühte kappi, sünnib suuruselt neljas autotööstus maailmas

Kaks tuntud autotootjat andsid teada, et on sõlminud siduva lepingu, mille tulemusel tekib üks autoturu suurimaid tegijaid, mis võimaldab kahel autotootjal suuremat haaret ning investeeringuid tehnoloogiaarendusse, kirjutab Financial Times. Uues ettevõttes jaguneb osalus kahe autotootja aktsionäride vahel võrdselt, mõlemale hakkab selles kuuluma 50% osalus.

Tehing avaldab üsna olulist mõju üleilmsele autotööstusele tervikuna, mis on niigi juba suures muutuste tuules. Selle on kaasa toonud vajadus vähendada sisepõlemismootoriga autode osakaalu ja liikuda üha enam elektriautode ja isesõitvate autode poole.

Ühinemise tulemusel ei panna ühtegi senist tehast kinni. Samas loodavad kaks autotootjat tehingu tulemusel hoida aasta peale kokku 3,7 miljardit eurot. Tehingu lõpule viimiseks kulub hinnanguliselt 12–15 kuud. Sellele peavad veel heakskiidu andma nii regulaatorid kui ka ettevõtete aktsionärid.