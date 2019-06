Kalatootja süüdistab listeeriabakteri levikus edasimüüjate valesid hoiustamistingimusi

M.V.Wooli juhataja Mati Vetevool ütles, et kui listeeriabakteri lubatud sisaldus on 100 ühikut, näitasid testid, et nende toodetes jäi see alla 10 ühiku. Prantsusmaal ja Taanis võetud testides need piirnormid ületati, aga kalatootja süüdistab selles valesid hoiustamistingimusi. Täna kirjutas Eesti Ekspress, kuidas Euroopa Toiduohutuse Agentuuri värske raport seob listerioosisurmasid Eesti kalatööstuse edulooga. Raportis seostatakse Euroopa Liidus listerioosi haigestumist 22 puhul just M.V.Woolu külmsuitsuforelli ja -lõhega.

„Meie jaoks on raportis esitatud etteheited kvaliteedi osas arusaamatud. Euroopa Liidus on lubatud listeeriabakteri sisaldus 100 ühikut (Lm (cfu/g)) ning raport kinnitab, et kalatöötleja ruumides võetud proovides jäi näitaja alla 10 ühiku ning paaril korral ulatus 40 ühikuni.

Küll esinesid piirnormi ületavad näitajad Prantsusmaa jaekaubandusettevõttes (näitaja 400 ühikut) ning Taani hulgikaubandusettevõttes (üle 570 ühiku). Mõlemal juhul on meil dokumentaalne tõestus, et antud kauba säilitamise temperatuuri on rikutud. Oma tootmises tagame me õige külmaahela, kuid meil on võimatu kontrollida, mis toimub kauba saajate juures," ütles Vetevool.