Kaldoja Silberauto müügist: tuleb ära tunnetada, millal on õige aeg lahkuda

Soome päritolu Veho ja Balti autoturu liider Silberauto sõlmisid lepingu, mille järgi Veho ostab Silberauto ettevõtted Eestis ja Leedus.

Kaldoja sõnul toimuvad autonduses lähiajal suured muudatused, uued tehnoloogiad tulevad peale ja seetõttu tundis ta, et on aeg lõpetada. „See vajab uut lähenemist, see on täiesti uus ajajärk. See kestab vähemalt 15 aastat ja kui ma vaatan oma isikukoodi, siis on selge, et ma 15 aastat kellegagi võidu joosta ei jaksa. Pole ka mõtet seda teha," rääkis ta.

Ettevõtja märkis, et turgudel toimub konsolideerumine ja seetõttu jääbki üle kaks varianti: kas areneda või surra. „Ei olnud perspektiivi, et kuhugipoole areneda. Järelikult tuleb anda teistele võimalus," sõnas ta.

„Kui võtame Veho näite, siis nemad on kolm korda suuremad kui Silberauto. Ja see areng on arusaadav ja normaalne. Vastupidi oleks väga imelik olnud. Kui oleks pidanud hakkama kolm korda suuremat ettevõtet hankima. Ma leian, et see on kõik okei," lausus Kaldoja ja lisas, et läbirääkimised Vehoga on kestsid üle aasta.

Kaldoja ütles, et ei saa avaldada, kas läbirääkimisi peeti ka teiste firmadega ja samuti jääb vähemalt praegusel hetkel saladuseks, kui suure summa Veho Silberauto eest välja käib.

Küsimusele, kas on ka kahju elutöö maha müüa, vastas Kaldoja: „Peaksin ütlema, et loomulikult on kahju. Aga ei. Tuleb edasi minna, tuleb reaalselt asjadele vaadata ja tuleb realist olla. Arvan, et olen õnnelik olnud. Firma oli parajasti nii suur, et väikestele oli suur ja suurtele väike."